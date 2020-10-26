Зрители заметили за спиной Успасских интересную деталь, она привлекла больше внимания, чем слова политика

В выходные дни в социальных сетях стали распространять стоп-кадры с прямой трансляцией, в которой участвовал лидер Партии труда Виктор Успасских. Зрители обратили внимание на вещи, которые были за его спиной. Этот задний план заинтересовал многих.

За спиной у европарламентария была не только стенка с декорациями, напоминающими награды и кубки, а на полу был коврик для младенцев. Эта деталь вызвала дискуссию о том, что это может быть доказательством появления у Успасских еще одного ребенка.

Уже несколько лет ходят слухи о том, что у Успасских есть семья. Говорят, что у него и его молодой коллеги уже двое детей. Сам политик личную жизнь не комментирует, а рождение детей не подтверждал, но и не отрицал.

Возможные личные отношения политика не раз обсуждали на разных форумах и в интернет-комментариях. Были и те, кто утверждал, что видел Успасских с новой подругой. Были и свидетели, которые видели лидера Партии труда с детской коляской. Пользователи делились тайно сделанными фотоснимками.

В последнее время политик активно общается с избирателями в Facebook. Но и здесь он не говорит о личной жизни и семье.

На прошлой неделе Успасских спрашивали, правда ли, что у него появился еще один ребенок, но он напомнил, что о личной жизни не распространяется.

Напомним, что политик был женат на Йоланте Блажите, с которой развелся, прожив 25 лет в феврале 2017 года. У Успасских и Блажите две дочери. Это был второй брак Успасских. Двое его детей от первого брака живут в Беларуси.

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