Больной коронавирусом Тапинас описал свои ощущения: ночи - это настоящее испытание

В субботу вечером общественный деятель Андрюс Тапинас в социальной сети Facebook рассказал о том, что у него установили коронавирус. Сейчас, по словам Тапинаса, он может охарактеризовать свое самочувствие как "среднее", но прибавил: "это не тот опыт, который хотелось бы повторить".

В воскресенье вечером он поделился информацией о том, что у него заложен нос, немного болит голова, но самое худшее – ломота во всем теле – уже прошла, сейчас он может спать нормально.

"И я понимаю, что советы и просьбы врачей поберечь себя всем уже надоели, и мы устали от этого ковидного напряжения.

Но всем баскетбольным болельщикам на арене, всем, кто рвется в торговые центры, и ходит там, спустив маску (не поверите, но в клайпедском ТЦ Akropolis таких 80%) и всем, кто вообще возмущается тем, что маски ограничивают их свободу, хочу сказать следующее:

Статьи по теме: Журналист Андрюс Тапинас заболел коронавирусом

Пока у меня были две такие ночи. Ломит все тело. Руки, ноги, спину. Ты ворочаешься, меняешь позу, чтобы найти самую удобную, которая позволит хотя бы 5 минут не чувствовать боль и даст спокойно отдохнуть, когда пьешь лекарства, а они не помогают. Ни в час ночи, ни в два, ни в три и ни в четыре. И утром ты себя чувствуешь так, как будто по тебе трижды проехался пьяный водитель на катке. И следующей ночи ты даже не ждешь.

И у меня это самая легкая форма этого "друга". Но не дайте остановиться своему празднику и 1000 случаев в сутки не будет пределом", – иронизировал Тапинас.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!