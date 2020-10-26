Чмилите-Нильсен: мы хотим три министерства и пост спикера

Лидер Движения либералов Виктория Чмилите-Нильсен сказала, что в новом правительстве ее партия хотела бы предложить кандидатов на посты министра науки, образования и спорта, охраны окружающей среды и экономики, а также – спикера парламента. Либералы указали, что не планируют снижать налоги на загрязнение окружающей среды.

Движение либералов получили на выборах 13 мандатов.

"Посты, которые мы хотели бы получить, связаны с приоритетами нашей программы", – сказала лидер либералов.

Ее заместитель Эдита Рудялене уточнила, что кандидат в спикеры - Чмилите-Нильсен.

Сама Чмилите-Нильсен отметила, что либералы хотели бы перенять те работы, которые сейчас забуксовали.

"Это система здравоохранения, которая становится все сложнее, и конечно же оценка нашего финансового здоровья", – продолжила она.

Чмилите-Нильсен назвала четыре приоритета.

"Во-первых, это стабильность налоговой базы и постепенный ее пересмотр. Наша цель - отказ от ненужных налогов и, быть может, снижение тех, которые оставили бы в карманах у людей больше денег.

Еще одна сфера - образование. Во время предвыборной кампании я много говорила о том, что надо договориться о существенных переменах. Надо вернуться к национальному соглашению. Важно увеличивать финансирование, которое получит каждый школьник и студент.

Третья сфера - охрана окружающей среды, четвертая – политика регионов", – сказала она.

Депутат Симонас Гентвилас на пресс-конференции сказал, что если он станет министром охраны окружающей среды, то изменит действующий сейчас налог на регистрацию автомобилей.

"Он оставляет малоимущих граждан один на один с загрязняющими природу автомобилями. Он порочно разработан. (…) Что касается налоговой политики, то либералы выступают за снижение налогов, за исключением налогов на загрязнение природы. Надо говорить о том, что их можно избежать, если жить правильно. Мы должны побудить жителей к принятию экологических решений", – сказал он.

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