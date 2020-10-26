В красной зоне 21 муниципалитет, министр рассказал, что меняется

Все больше муниципалитетов попадает в красную зону из-за высокого уровня заболеваемости COVID-19. С понедельника до 1 ноября в красную зону войдут еще 18 муниципалитетов (13 уже в ней были): Вильнюса, Каунаса, Клайпеды, Вильнюсского, Ширвинтского, Шилальского, Тракайского, и Тельшяйского района. Глава Минздрава рассказал, что в них изменится с понедельника.

"Эти муниципалитеты были включены в список уже в пятницу. Кроме национальных ограничений, которые вступили в силу - это ограничение работы заведений общепита, мест развлечений, удаленное обучение в течение двух недель, еще вступают в силу запреты на собрание – не больше 5 человек в общественном месте, между отдельными группами надо соблюдать расстояние. В общественном транспорте – междугороднем - должны соблюдать дистанцию 1 м, могут ехать только сидячие пассажиры. Запрещается навещать пациентов, за исключением тех, кто находится в критическом положении и детей до 14 лет, а также рожениц, нельзя также навещать пациентов домов социальной опеки, таковы основные требования", - сказал министр.

"Маски в закрытых публичных помещениях обязательны, если в них обслуживают клиентов. Еще в местах торговли и предоставления услуг важно соблюдать плавило 10 кв. м на одного покупателя или клиента. Это значит, что надо следить за потоком проходящих. Если площадь небольшая, разрешается впускать лишь одного клиента за раз", - напомнил он.

На вопрос о введении масок на улице он ответил: "Пока их вводить не планируют, ведь просто когда люди ходят по улице, если это не какое-то собрание и не мероприятие, никакой опасности не представляет. Конечно, есть другой нюанс – надо носить с собой маску и помнить, когда ее надевать. Когда в ней надо быть всегда, люди меньше о ней забывают. Но пока этот вопрос не обсуждали".

Когда министра спросили, не думают ли о введении всеобщего карантина, Верига сказал: "О таком, какой был весной, не думаем. Но может быть так, что все муниципалитеты попадут в красную зону, вот и будет национальный карантин. Пока есть муниципалитеты, где уровень заболеваемости невысок, не стоит утомлять их жителей. Но сейчас мы стоим перед вызовом, грядут выходные, люди будут ездить, так зеленые муниципалитеты могут быстро покраснеть".

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