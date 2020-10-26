Грибаускайте: эти выборы - лучшее, что могло произойти в Литве в такое время

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"Эти выборы – это лучшее, что могло случиться в Литве в такое сложное время", – сказала экс-президент Даля Грибаускайте.

"Мы голосовали за будущее, без раздоров, лжи, мести, политика запретов остается в прошлом", – написала Грибаускайте в фейсбуке. "Три партии к победе привели женщины. В тяжелые времена женщины не боятся брать на себя ответственность, сказала экс-президент. Грибаускайте сказала, что надеется на новую политическую культуру, сотрудничество и внимание к другому мнению. "И конечно, больше приличия. Меньше популистских обещаний и больше полезных дел. Пришла политика нового поколения, желаю ей беречь Литву и создавать новые возможности для каждого жителя Литвы", - писала в социальной сети Грибаускайте. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

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