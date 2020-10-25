Глава Минздрава о новом рекорде: количество случаев удвоится и составит 1200 в сутки

Министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига в воскресенье вечером сказал, что, по его данным, он в одномандатном округе уступает консерватору Гинтаре Скайсте.

"Видимо, если весь Каунас "синеет", маловероятно, что я буду исключением", – сказал министр.

Он оценил новый антирекорд. Напомним, что Национальный центр общественного здравоохранения в воскресенье уточнил информацию и объявил о 603 новых случаев (ранее сообщалось о чуть больше 400).

"Это естественный результат, когда видишь, как мы живем. А что думаю? Плохо, цифры растут", – сказал министр, оценив новую статистику.

После того как консерваторы заявили, что неспроста в день выборов была путаница с данными о новых случаях, он сказал, что специалисты с трудом справляются с работой.

"В выходные мощностей у НЦОЗ всегда бывает меньше, поэтому они просто не успевают утвердить новые данные. Очень плохо, что утром сообщили о меньшем количество. Это вот плохо, надо было ждать", – сказал Верига.

"Не надо это связывать с выборами", – заверил политик.

"После того как количество увеличилось до 600, оно удвоится - вырастет до 1200. Конечно будет расти. Если мы не одумаемся и по-прежнему будем праздновать, конечно количество случаев будет расти. Не может не расти. Если мы хотим всюду бегать и не болеть, так не бывает", – заверил политик.

Он сказал, что пока незачем вводить всеобщий карантин, ведь в некоторых муниципалитетах показатели хорошие.

"Так зачем объявлять карантин?" – вопрошал Верига.

Он сказал, что никто искусственно не будет ограничивать работу поликлиник.

"Не будет никаких принудительных мер. Единственная мера, которая объединяет все районы при локальном карантине - ограничение посещений. Все остальное происходит естественным путем, если врач заболел, он не принимает пациентов. Другой сценарий касается больниц, там увеличат отделения для больных коронавирусом, других пациентов туда не будут доставлять", – сказал министр.

В понедельник, по словам министра, правительство может решать вопрос введения карантина в Вильнюсе и Каунасе.

В красную зону в пятницу включили муниципалитеты Вильнюса, Каунаса и Клайпеды, а также Вильнюсского, Ширвинтского, Шилальского, Тракайского и Тельшяйского районов.

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