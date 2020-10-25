Президент Литвы рад активности избирателей, надеется на "объединяющую политкультуру"

Президент Литвы Гитанас Науседа рад активности избирателей во втором туре парламентских выборов на фоне пандемии коронавируса.

Глава государства утверждает, что активность граждан свидетельствует о том, что особые условия лишь объединяют людей.

От сейма нового созыва Науседа ожидает "в большей степени объединяющей политической культуры".

"Завершились, вероятно, самые сложные парламентские выборы в истории восстановленного Литовского государства. Не раз мы слышали опасения – придут ли люди голосовать в разгул коронавируса, сможем ли мы обеспечить слаженный, а самое важное, безопасный избирательный процесс", – написал президент в социальной сети "Фейсбук" после закрытия избирательных участков.

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"Граждане Литвы на все вопросы ответили действием. В выборах приняло участие больше избирателей, чем четыре года назад, и это четко продемонстрировало, что особые условия лишь еще больше сплачивают. Очереди, которые мы видели в течение четырех дней досрочного голосования, тысячи людей, избравших голосование на дому, недвусмысленно говорят о том, что граждан Литвы заботит то, какой будет наша страна", – сказал президент.

Науседа поблагодарил членов избирательных комиссий, наблюдателей, добровольцев – "все внесли вклад в то, чтобы эти выборы были не только демократическими, но и безопасными".

"Литву ждут вызовы. Мы хорошо справились с первой волной вируса, однако вторая лишь поднимается, и времени для принятия важнейших решений мало. Поэтому от нового сейма я больше всего ожидаю совместной работы во благо Литвы, в большей степени объединяющей политической культуры и воли к принятию необходимых решений", – отметил президент.

Активность избирателей во втором туре парламентских выборов составила 39,7%. Количество избирателей, пришедших к урнам в воскресенье, было меньше, чем две недели назад в первом туре, но больше, чем во втором туре парламентских выборов 2016 года.

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