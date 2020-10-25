Карбаускис: тенденции пока такие же, как на выборах 2016 года

Лидер Литовского союза крестьян и зеленых Рамунас Карбаускис и премьер-министр Саулюс Сквернялис спустя час после закрытия избирательных участков, были немногословны. Представителям СМИ в своем штабе они сказали, что ночью не должно быть дискуссий о правящей коалиции. Карбаускис сказал, что результаты этих выборов пока напоминают то, что было четыре года назад.

Карбаускис поблагодарил жителей, которые пришли на выборы, несмотря на пандемию.

"В первую очередь хочется поблагодарить тех, кто пришел на выборы. Активность во втором туре была выше, чем в 2016 году. А нам известна ситуация с коронавирусом. Людям важно, какой будет власть. А это выяснится через несколько часов. Пока еще никто ничего не может сказать, приходят результаты из небольших округов", – сказал лидер "крестьян".

"Когда будут данные по городам, посмотрим", – продолжил он. Карбаускис сказал, что только через два часа будет ясно, кто будет формировать правящую коалицию.

Сквернялис вместо ответа на вопрос, как он оценивает свои шансы в одномандатном округе Пилайте-Каролинишкес, сначала поздравил всех с победой "Жальгириса".

"Как реальные. Видимо, сложно кандидату от "крестьян" одержать победу в Вильнюсе. Но увидим результат", – сказал он.

Соперник Сквернялиса - консерватор Радвиле Моркунайте-Микуленене.

Премьер сказал, что не будет прогнозировать результаты выборов. Но демонстрировал хорошее настроение.

"У меня хорошее настроение, думаю, что и у Рамунаса хорошее", – сказал премьер.

Лидер "крестьян" Карбаускис сказал, что тенденции этих выборов напоминают то, что было в 2016 году во втором туре.

"Тенденции такие же, как во втором туре в прошлом году. А там посмотрим. Пока не видно Каунаса, а хочется увидеть", – сказал он.

Оба политика уверяют, что на этой неделе ни с кем переговоры о возможной коалиции не проводились.

"И точно не будет решения этой ночью, мы принимаем решения только днем", – сказал Карбаускис.

Сквернялис на вопрос, когда это произойдет, ответил, что это будет, когда все выспятся.

"Когда все выспятся, увидим результаты, тогда и начнется. А может и дискуссии не нужны будут, может, избиратели решат, да и без того все ясно", – сказал премьер.

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