Оппозиционные консерваторы побеждают на выборах в парламент, возможна коалиция с либералами

В воскресенье в Литве состоялся второй тур парламентских выборов. Депутатов выбирали в 68 округах. Оппозиционные консерваторы одержали победу на выборах в парламент Литвы и могут сформировать правящую коалицию с двумя либеральными партиями, показывают обнародованные в воскресенье вечером предварительные результаты голосования на втором туре выборов.

Кандидат консерваторов на должность премьер-министра Литвы Ингрида Шимоните в воскресенье вечером объявила, что выступает с инициативой формирования правящей коалиции с двумя либеральными партиями, а после того, как возглавит правительство, намерена поменять модель управления коронавирусом.

По неокончательным данным, партия Союз отечества - Христианские демократы Литвы (СО-ХДЛ) обеспечили себе 50 мандатов, правящий сейчас Литовский союз крестьян и зеленых - 32 мандата.

Потенциальные партнеры консерваторов Движение либералов и Партия свободы получили 13 и 11 мандатов соответственно. Это значит, что эти три партии могут получить в правоцентристской коалиции в сейме 74 мандата из 141.

Согласно предварительным данным, в сейме у социал-демократов будет 13 представителей, у Партии труда - 10.

У Избирательной акции поляков Литвы - Союза христианских семей и Литовской социал-демократической партии труда будет по три мандата.

По одному мандату будет у Литовского союза зеленых и "Свободы и справедливости".

Эти данные отражают результаты по 1898 участкам из 1914.

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