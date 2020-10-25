Женщины во всем мире объединяются во имя Беларуси: к акции присоединились Грибаускайте и Клинтон

ru.DELFI.lt

В социальных сетях проходит акция объединения женщин во имя Беларуси – "Женщины за демократию" (#WomanRisingForDemocracy).

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