Председатель ГИК: досрочно на этих выборах проголосовало намного больше избирателей чем в 2016 году

Во время досрочного голосования в этом году проголосовало намного больше избирателей, чем в 2016 году, таковы данные Главизбиркома Литвы. В этом году досрочно проголосовали 11,29% избирателей, а в 2016 году – 5,95%.

"Что касается досрочного голосования, по данным ГИК, во втором туре проголосовали 11,29% избирателей (больше 260 000 человек)", – сказала на пресс-конференции глава Гик Лаура Матьйошайтите.

По ее словам, во втором туре выборов 2020 г. проголосовало на 20 000 избирателей меньше, чем в первом туре.

"Если сравнивать с первым туром, то во втором досрочно проголосовало на 0,35% меньше избирателей", – сказала она.

Однако Матьйошайтите акцентирует, что, по сравнению с 2016 годом, голосование во втором туре в этом году было намного активнее.

"Если сравнивать эти данные с 2016 г., мы увидим, что во втором туре в октября 2020 года досрочно голосовало намного больше избирателей, в 2016 г. их было всего 5,95%", – сказала она.

Глава ГИК также информировала, что в этом году мобильными пунктами голосования воспользовались 1300 лиц, находящихся в самоизоляции.

"По данным ГИК, в мобильных пунктах досрочно можно было голосовать в Вильнюсе, Каунасе, Шяуляй и Расейняй. Там проголосовали больше 1300 человек, еще 871 изолированный регистрировался для голосования на дому", – сказала Матьйошайтите.

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