В Литве несчастья на пешеходных переходах не прекращаются: правила нарушают водители, пешеходы, люди на самокатах

В Литве нередко сообщают о ДТП на пешеходных переходах. Эксперты постоянно напоминают, что пешеходы должны выходить на проезжую часть, только убедившись, что это безопасно, кроме того, внимательными должны быть и другие участники движения.

Позаботьтесь о своей безопасности и о безопасности других

Сами водители уверяют, что заметить пешехода около перекрестка, особенно в спальных районах, очень сложно, поэтому каждый раз приходится тормозить или быть начеку. Не менее важно, также поступать и около переходов рядом с торговыми центрами, в центре города.

Если видимость осложнена метеорологическими явлениями, то водители должны делать все возможное, чтобы обеспечить свою безопасность и безопасность других участников движения. По этой причине водитель должен сбавить скорость раньше, чем при благоприятных условиях.

Раньше притормаживать следует и водителям, которые едут по дороге с тремя или двумя полосами. Если вы едете по третьей полосе и видите, что у перехода остановился водитель в первой полосе, надо последовать его примеру и начать притормаживать.

Помните правила

Эксперты подчеркивают, что нередко причиной ДТП становится спешка, поэтому около пешеходного перехода не должны спешить ни пешеходы, ни велосипедисты, ни водители самокатов.

В сентябре был зафиксирован случай, когда на пешеходе пострадал человек, которого сбил водитель самоката. Специалисты отмечают, что водителям самокатов следует помнить - когда они едут по велодорожке и пересекают переход, они должны остановиться и пропустить пешеходов, поскольку в данном случае первенство за пешеходами. Только пропустив пешеходов и убедившись, что ехать безопасно, можно продолжать путь на самокате или велосипеде.

Правда, они также должны помнить, что когда они должны пересекать пешеходный переход, они должны остановиться, спуститься с велосипеда, самоката и перейти через дорогу, когда это будет безопасно.

Право первенства - еще не все

Специалисты уверяют, что осторожно себя должны вести и пешеходы, нельзя слепо пользоваться правом первенства. Когда подходишь к дороге, нельзя спешить, надо сделать так, чтобы водитель тебя увидел. Если пешеход видит, что водители его не замечают или не останавливаются, noriто нельзя выходить на дорогу, если ты не находишься за каким-то препятствием, которое мешает тебя видеть. В любом случае делать это надо так, чтобы не ставить под угрозу других участников движения.

Если вы переходите дорогу с двумя-тремя полосами, надо убедиться, что вас видят водители, едущие по всем полосам, и пропускают вас.

Эксперты подчеркивают, что в таком случае нельзя намеренно выходить перед машиной, которая не останавливается, чтобы "проучить" водителя, поскольку такие действия могут привести даже к смерти.

Помните о четвероногих

Не менее важно, чтобы водители автомобилей, самокатов и велосипедисты помнили не только о пешеходах, но и о четвероногих жителях городов. Поскольку сейчас темнее рано, водители не всегда сразу замечают домашних питомцев, которые нередко идут перед свои хозяином.

Помните:

1. Приближаясь к пешеходному переходу, притормозите;

2. Если погодные условия плохие, начните притормаживать заранее;

3. Если вы едете на велосипеде или электросамокате, то перед пешеходным переходом остановитесь и пропустите пешеходов;

4. Если вы сами должны переехать через дорогу, остановитесь, спуститесь с велосипеда или самоката и перейдите через дорогу пешком;

5. Перед тем как выйти на дорогу на пешеходном переходе, пешеходы должны остановиться, убедиться, что водители их видят и пропускают, только после этого можно выходить на дорогу.

Информация подготовлена при сотрудничестве с Литовской дирекцией автомобильных дорог при Министерстве транспорта и коммуникаций.

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