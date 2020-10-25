Голосование на избирательных участках началось в 7 часов и завершится в 20 часов. Избирателей призывают приходить на голосование в масках, закрывающих рот и нос, приносить свою ручку, тем, у кого нет защитных и пишущих средств, их выдадут на месте.

Глава Главной избирательной комиссии (ГИК) Лаура Матьйошайтите прогнозирует, что результаты выборов будут ясны около полуночи.

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"Мы надеемся, что результаты выборов будут значительно раньше, поскольку будет лишь один бюллетень, более простой подсчет, не будет многомандатного бюллетеня, рейтингования, поэтому, похоже, что к полуночи уже можем получить результаты выборов", – сказала Матьйошайтите.

По данным на 13 ч. 25 октября проголосовали 15,06% избирателей, вместе с голосовавшими досрочно - это уже 26,36%.

По сравнению с выборами 2016 г., в этом году избиратели голосуют активнее. Четыре года назад к 13 ч. проголосовали 14,58% избирателей.

Второй тур выборов проходит в 68 одномандатных округах, три парламентария уже избраны в 1-м туре. Еще 70 политиков прошли в сейм по партийным спискам.

Сейм нового созыва обычно собирается на свое первое заседание в середине ноября.

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