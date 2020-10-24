Акцией в поддержку Трампа в Вильнюсе заинтересовалась полиция Литвы

В Вильнюсе в субботу вечером прошла санкционированная акция в поддержку кандидата в президенты США Дональда Трампа. В 18.25 ч. в полицию сообщили, что на горе Гедиминаса собралась группа людей с плакатами. Собравшиеся устроили шум.

Полиция приехала в указанное место и выяснила, что у собравшихся есть разрешение на проведение такой акции, поэтому их наказывать не за что.

Однако многие вильнюсцы видели не только плакаты, но и светящуюся фамилию нынешнего президента США - Trump.

По сведениям полиции, все действия собравшихся были санкционированы, акция была мирной, никаких инцидентов не было. О проведении акции ее организатор информировал в социальных сетях. Он указал, что в субботу с 15.00 ч. все желающие поддержать Дональда Трампа собираются у посольства США в Вильнюсе. Позже, в 16.30 ч., людей с плакатами приглашают подняться на башню Гедиминаса, где приготовили сюрприз для Трампа.

Мероприятие состоялось в 19.00 ч.

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