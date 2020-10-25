В этом году за нарушение наказаны 22 000 водителей, но количество нарушителей только растет

Несмотря на то, что ухудшающиеся погодные условия требуют от водителя максимум внимания, серьезной проблемой остается посторонняя деятельность за рулем - в основном использование мобильных телефонов. Эксперты в сфере безопасного движения отмечают, что невнимательность и рассеянность водителей иногда становится причиной аварийных ситуаций и ДТП.

Водители недооценивают риск

Старший специалист отдела административной работы и контроля за движением Литовской дорожной полиции Дайва Жилинске сказала, что самая серьезная проблема - по-прежнему использование мобильных телефонов за рулем. Специалист сказала, что ежегодно устанавливают 19 000–20 000 таких нарушений. В этом году, за 9 месяцев выявили 22 945 нарушений.

Жилинске напомнила, что водители должны уяснить - посторонняя деятельность во время вождения - угроза безопасности водителей и других участников движения. Она сказала, что каждый водитель должен помнить 20 пункт ПДД, в котором сказано, что "водители транспортных средств должны избегать любой деятельности, которая не связана с вождением. Водителям моторных транспортных средств, тракторов, самоходных машин запрещается пользоваться средствами мобильной связи без устройства "свободные руки", исключение - если водитель находится в транспортном средстве, которое стоит и его двигатель не работает".

Специалист сказала, что рассеянность водителей повышает риск ДТП, в котором не только будут повреждены автомобили, но и пострадают люди.

"Водитель обязан использовать все меры предосторожности для обеспечения своей безопасности и безопасности пассажиров и груза. Значит, он не должен быть рассеянным. Его основная работа – безопасное вождение", – сказала Жилинске.

Осенью – еще больше опасностей

Жилинске обратила внимание на то, что о безопасности поездки должен заботится не только водитель, об этом должны думать и пассажиры. Поскольку в ПДД сказано, что они не только должны пристегиваться ремнями безопасности, но и не мешать водителю, не отвлекать его.

"Согласно правилам, пассажиры не должны отвлекать водителя и мешать ему. Поэтому если беседа вызывает какое-то напряжение, отрицательные эмоции или наоборот слишком "веселит", то поездка становится "небезопасной". Внимание водителя должно быть сконцентрировано на вождении, на наблюдении за дорогой, оценке ситуации на дороге, а не на обсуждении какой-то проблемы здесь и сейчас", – сказала специалист.

Жилинске акцентировала, что с наступлением осени такая посторонняя деятельность за рулем становится еще более опасной, поскольку раньше темнее, часто идут дожди, что осложняя движение, кроме того, на дороге появляется больше опасностей: пешеходы на неосвещенных участках дороги или дикие животные, выбегающие на проезжую часть.

Даже 0,5 секунды многое решает

Специалисты отмечают, что при скорости 90 км/ч автомобиль проезжает 20 м в секунду, это значит, что если отвлечься хотя бы на несколько секунд, не удастся избежать несчастья или даже трагедии. Очень важно не только, насколько быстро водитель заметит препятствие, но и как быстро он предпримет необходимые действия.

Эксперты говорят, что даже при сухом дорожном покрытии и быстрой реакции водителя, тормозной путь при скорости 90 км/ч составляет 63 м. Но если водитель отреагирует на препятствие хотя бы на 0,5 секунды позже, то машина полностью остановиться только через 75 м. Ситуация становится еще сложнее, если дорожное покрытие влажное, в таком случае промедление в 0,5 секунды увеличивает тормозной путь до 99 м.

Специалисты призывают отметить, что это результат промедления на 0,5 секунды, а если водитель отвлечется на длительное время, и его реакция на препятствие будет запоздалой, то вероятность трагического исхода увеличивается.

Информация подготовлена при сотрудничестве с Литовской дирекцией автомобильных дорог при Министерстве транспорта и коммуникаций.

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