Депутат парламента Литвы сообщил о положительном тесте на коронавирус

Депутат парламента Литвы "крестьянин" Валериюс Симуликас решил сдать анализ на коронавирус и получил положительный ответ.

Во вторник Симуликас присутствовал на заседании парламента. "До последней минуты я надеялся, что этого не будет. Надеялся, что это только простуда или что-то в этом роде. Ничего не поделаешь, так есть", - писал он в фейсбуке.

Симуликас сказал, что у него нет таких симптомов, которые заставили бы ехать в больницу, он находится и лечится дома. Он сказал, что несколько дней назад у него поднялась температура, начался кашель.

Семейный врач направила его на тестирование.

Пресс-секретарь Национального центра общественного здравоохранения Аустина Вжесняускайте сказала Delfi, что пока неясно, придется ли изолироваться всех депутатам, которые присутствовали на заседании.

"Наши специалисты, я думаю, уже получили информацию об этом случае и работаю в соответствии с процедурами. Мы свяжемся с участниками заседания, оценим угрозу и тогда решим, что делать. Пока я не могу сказать, надо ли всем изолироваться", - сказала она.

Чуть позже пресс-секретарь министра здравоохранения Лина Бушинскайте сказала, что весь парламент изолировать не будут, эпидемиологи проводят масштабное расследование и просят всех, кто контактировал с Симуликасом, изолироваться.

"Важная информация для депутатов, которые во вторник участвовали в заседании. Если вы напрямую контактировали с депутатом, у которого установили коронавирус, например, пожимали руку, сидели рядом, общались дольше 15 минут, находились в одном кабинете, на одной встрече, не ждите звонка специалистов НЦОЗ и сразу же изолируйтесь.

Подчеркиваем, всему парламенту изолироваться не надо. Только тем, у кого был контакт – кто сидел рядом в зале заседания, в кабинете, общался не меньше 15 минут. Просим и других людей, которые на этой неделе общались с заболевшим, не только депутатов, изолироваться и консультироваться со специалистами. Все это нужно для дальнейшего контроля за распространением вируса", - сказала Бушинскайте.

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