В Литве отменили летнее время

В ночь на воскресенье в Литве отменили летнее время, стрелки часов перевели на час назад. Это значит, что мы сможем спать на час дольше, но вечера станут длиннее.

Стрелки часов были переведены в 4 ч. На летнее время Литва перейдет в последнее воскресенье марта.

Правительство Литвы, Еврокомиссия и Европарламент поддерживают идею отказа от перевода часов дважды в год, но большинство государств-членов пока его не одобряют.

В марте прошлого года Европарламент одобрил предложение о том, чтобы страны-члены не переводили время с 2021 года.

Предлагается в последний раз перевести части в государствах ЕС на летнее время в последнее воскресенье марта 2021 года, а желающие остаться на зимнем времени смогут это сделать в последнее воскресенье октября 2021 года. Введение летнего и зимнего времени обусловлено желанием наилучшим образом использовать светлое время суток. Критики утверждают, что перевод часов наносит вред здоровью людей.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!