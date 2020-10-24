Лингене - о закулисье борьбы с коронавирусом: зарплата эпидемиологов "на руки" просто жалкая

Президент Гитанас Науседа во вторник посетил Национальный центр общественного здравоохранения (НЦОЗ) и озвучил проблемы, с которыми сталкиваются его сотрудники. Деятельность НЦОЗ во время пандемии коронавируса имеет огромное значение. Во вторник после встречи с главой страны глава Вильнюсского отделения НЦОЗ Роланда Лингене озвучила в эфире радиопередаче "Dienos klausimas" еще одну боль специалистов - крайне низкие зарплаты.

Р. Лингене в передаче заявила, что центру не хватает денег, чтобы нанять всех необходимых специалистов. И это проблема не пандемии или этого правительства.

"Хочу подчеркнуть, что эта проблема возникла не только с инфекцией COVID-19, не только с этем или бывшим правительством. Это длится несколько лет. А общественное здравоохранение и его институты, кажется, существуют уже давно. Говоря о периоде до коронавируса, нам не хватало около 130 кадров, но они не покрываются деньгами. Это значит, что мы не можем принимать новых людей, потому что не с чего платить зарплату", - сказала Р. Лингене.

По ее словам, зарплата сотрудников составляет менее 650 евро "на руки", а у государственных служащих - около 800 евро.

"Само государство признает, что в учреждении необходимо больше должностей, но не выделяет на это финансирование. Вот в чем весь парадокс. А действующий персонал - это эпидемиологи, специалисты в поликлинике, работа которых сейчас критически важна, и они, конечно, получают надбавки и премии. Но если бы не получали - их зарплата будет меньше 640 евро, а у государственных служащих будет немного выше, около 800. Средняя зарплата во всех близлежащих государственных медицинских учреждениях будет как минимум на 200 евро выше",- заявила Р. Лингене.

Эпидемиолог подчеркнула, что во время пандемии коронавируса нагрузка намного выше.

"Люди не просто работают с понедельника по пятницу. Рано утром приступаем к работе, звонить в половине седьмого утра нормально, как и в полночь. И это происходит как в выходные, так и в праздничные дни. Это происходит с начала весны", - сказала Р. Лингене о повседневной работе эпидемиологов.

Р. Лингене заявила, что работникам оплачивается сверхурочная работа в пределах, предусмотренных Трудовым кодексом. Но сами профессионалы жертвуют собой и работают больше, потому что понимают, насколько важна их работа в данный момент.

Delfi напоминает, что во вторник Г. Науседа призвал предусмотреть больше средств в бюджете на следующий год для деятельности этого центра, работающего на передовой пандемии COVID-19.

"Основные проблемы заключаются в том, что мы еще не можем должным образом финансировать людей, находящихся на передовой: нехватка рабочих мест, недостаток заработной платы, потери хороших специалистов из-за того, что они просто не могут конкурировать на рынке, или люди устают от огромных нагрузок", - говорил Науседа после визита в НЦОЗ.

"Нам нужно решать эту проблему, не молоть языками, а действительно планируя бюджет на 2021 год", - добавил он.

По словам президента, дополнительные несколько сотен тысяч или миллион евро ситуацию не решат, поскольку они пойдут только на погашение существующих долгов.

"По нашим оценкам, нам потребуются дополнительные 4 миллиона евро, и нам необходимо достичь политического соглашения по этим вопросам", - сказала Науседа.

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