Карантин не вынудил вильнюсцев отказаться от развлечений и баров: попались 8 водителей

После того, как Вильнюс попал в красную зону и руководство страны объявило о приближающемся карантине, люди не поспешили отказываться от веселья, поэтому недостатка в работе у полицейских, организовавших рейд с вечера пятницы на субботу, не было. За несколько часов попались 8 водителей, которые не должны были садиться за руль. 6 из них находились в состоянии алкогольного опьянения.

Примерно в 22.00 экипажи полиции остановились на улице Атейтес. Нарушителей долго ждать не пришлось - первой попалась девушка за рулем Citroen, с отцом на пассажирском сиденье. Автомобиль был обозначен знаком "М". Членам семьи не запрещено обучать вождению, но полицейский обнаружили, что девушка пропустила срок, когда ей нужно было сдать на водительские права. После экзамена по теории прошло больше года. Обоим было неудобно - дочери придется заплатить штраф за вождение без прав, их отцу - за то, что он позволил ей вести машину. Штраф за вождение без водительских прав составляет от 300 до 450 евро. Штраф за переданный автомобиль - от 60 до 120 евро.

Вскоре полиция остановила женщину за рулем Opel. Ей было трудно сосредоточиться и провериться с помощью алкотестера, она явно волновалась. Примерно после десяти попыток ей, наконец, удалось как следует дунуть, и оказалось, что волнение было неспроста - установили 0,48 промилле. Путешествие в качестве водителя на этом и закончилось.

Не ускользнула от внимания полиции и компания молодых парней. При проверки водителя Toyota Prius выяснилось, что за рулем ему тоже не место - алкотестер показал 0,81 промилле. Один из пассажиров стал говорить, что звонил перевозчику, что они не друзья, но двое пассажиров не спешили отступать. Один из них заверил, что не хочет оставлять человека в беде, и может продолжать вести машину.

После полуночи полицейские сменили место нахождения и направились к кольцевой развязке Педагогического университета. Здесь одна за другой к месту рейда повернули автомобили BMW, водители которых не избежали проверки. Первый попавшийся водитель "выдул" 0,99 промилле. Буквально через несколько минут на место рейда прибыл еще один водитель BMW с пассажиром. Однако и этот водитель пошел на необоснованный риск - алкотестер показал 0,61 промилле. Девушка попыталась спасти ситуацию и попросила проверить, сможет ли она сесть за руль, чтобы ей не пришлось будить друзей. Полицейские проверили ее с помощью детектора алкоголя - индикатор загорелся красным, указывая на то, что девушка превышает допустимый уровень в 0,50 промилле.

Третий нарушитель на BMW также попался на кольцевой развязке. У молодого человека не было водительских прав и он не сдавал экзамены.

К двум часам полицейские встретили излишне самоуверенного водителя Audi A3, которые выпивал. Мужчина заверил, что выпивал недавно, поэтому полицейские подождали 15 минут, прежде чем проверить водителя. Временной интервал мужчине не помог, алкотестер показать 0,48 промилле. Мужчина, который ехал с пассажиркой, все же попросил повторить проверку, но по закону дважды проверяются лишь водители, которые превысили 1,50 промилле.

Во время рейда последний остановленный пьяный водитель ехал на автомобиле Toyota. Молодой человек, похоже, тоже был слишком уверен в своих возможностях. Алкотестер показал 0,64 промилле.

Хотя слишком пьяных водителей во время рейда не было, шестерым попавшимся придется раскошелиться.

За вождение транспортного средства водителями в состоянии алкогольного опьянения (более 0,4 промилле, но не более 1,5 промилле) предусмотрен штраф в размере от 800 до одной 1100 евро.

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