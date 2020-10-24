Новый коронавирусный антирекорд в Литве: 474 случая и 3 смерти

В Литве зафиксировано 474 новых случая коронавируса. Это новый рекорд по количеству заражений в стране с начала пандемии. Сообщается также о 3 смертях.

Национальный центр общественного здравоохранения (НЦОЗ) сообщает, что за прошедшие сутки в Литве подтверждено 474 случая заражения коронавирусом (COVID-19). 188 из них зарегистрированы в Вильнюсском, 89 Каунасском, 75 Клайпедском, 54 Шяуляйском, 21 Мариямпольском, 20 Тельшяйском, 14 Таурагском, 9 Алитусском, 3 Утянском и 1 Паневежском уездах.

По данным НЦОЗ, всего в Литве подтверждено 9578 случаев заболевания COVID-19, 5388 человек все еще болеют, 4015 - выздоровели.

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