Ветер юго-западный, западный будет сильным, достигнет 8-13 м/с, в западной части страны местами порывы достигнут 15 м / с. В восточных районах возле Утены температура поднимется до 10-11, в Вильнюсе до 12 градусов, в центральной части Литвы будет 12-13, а в юго-западных районах - до 14 градусов.
В воскресенье вечером кратковременные дожди пройдут через большую часть страны, но большая их часть захлестнет северные части страны. Утром кое-где будет туман. А температура опустится до 5-10 градусов. Воскресенье будет облачным, без значительных осадков. Ветер юго-западный, южный, умеренный.
Тепло пока не уходит, термометры снова покажут 10-15 градусов.
В начале недели также будет мало осадков, и температура останется примерно такой же.
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