Тепло пока не уйдет, но дожди пройдут по всей Литве

В субботу, до полудня, самые плотные дождевые облака пройдут через южные районы страны. Позже новая полоса влаги достигнет западной части страны, постепенно продвинется на восток. Таким образом, дождь будет идти практически по всей Литве, но изредка сквозь тучи будет появляться солнце.

Ветер юго-западный, западный будет сильным, достигнет 8-13 м/с, в западной части страны местами порывы достигнут 15 м / с. В восточных районах возле Утены температура поднимется до 10-11, в Вильнюсе до 12 градусов, в центральной части Литвы будет 12-13, а в юго-западных районах - до 14 градусов.

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В воскресенье вечером кратковременные дожди пройдут через большую часть страны, но большая их часть захлестнет северные части страны. Утром кое-где будет туман. А температура опустится до 5-10 градусов. Воскресенье будет облачным, без значительных осадков. Ветер юго-западный, южный, умеренный.

Тепло пока не уходит, термометры снова покажут 10-15 градусов.

В начале недели также будет мало осадков, и температура останется примерно такой же.

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