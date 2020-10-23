Минздрав Литвы уточнил правила: регистрироваться надо не всем посетителям ТЦ

После того как подняли вопрос регистрации клиентов торговых центров, Минздрав уточнил, что сам торговый центр не считается местом развлечений и проведения досуга, поэтому в ТЦ регистрировать посетителей необязательно, но если посетитель ТЦ приходит в зону развлечений, то он должен пройти регистрацию.

Это значит, что регистрация нужна в кинотеатрах, танцевальных студиях, спортклубах, детских комнатах, в боулинге и др. местах, расположенных в ТЦ, а также в барах, ресторанах, клубах, тотализаторах и т.д.

Delfi напоминает, что 22 октября правительство Литвы приняло решение об обязательной регистрации посетителей мест досуга и развлечений, а также заведений общепита с 26 октября.

"Это изменение позволит лучше отслеживать контакты и изолировать их. Этот способ поможет идентифицировать цепочку заболевания и организовать процесс эпидемиологических исследований", – сказала министр внутренних дел Рита Тамашунене.

Не будут регистрировать клиентов, которые будут брать еду на вынос.

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