"Delfi Главное": карантин все ближе, бесплатные таблетки, перевод часов и второй тур выборов в Сейм "Без Маски": один из основателей литовской школы джаза Владимир Тарасов и его коллекция нонконформистского искусства

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Еженедельная программа "Delfi Главное" каждую пятницу знакомит зрителей и читателей портала с новостями недели и интересным собеседником.

Обзор самых важных и актуальных событий за неделю в Литве и мире представлен в рубрике "10 новостей". В этом выпуске: - Локдаун все ближе: новые коронавирусные антирекорды и ограничения в Литве

- Высокая активность избирателей и политические скандалы: что происходит накануне второго тура выборов в Сейм Литвы?

- В аптеку за йодом! В Вильнюсе начали раздачу бесплатных таблеток

- Время назад: на выходных в Литве переводят стрелки часов

- В рубрике “Без Маски” - легендарный джазовый музыкант Владимир Тарасов - о литовской школе джаза и коллекции работ своих друзей нонконформистов, которую он подарил Национальному музею Литвы. Ведущие выпуска новостей - Ангелина Гудкова и Дмитрий Семенов, рубрики "Без Маски" - Олег Ерофеев. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

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