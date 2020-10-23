В театре имени Юозаса Мильтиниса отменены спектакли: в изоляции 26 работников

В паневежском театре имени Юозаса Мильтиниса до 5 ноября отменены спектакли, в изоляции 26 работников, сообщает издание Jūsų Panevėžys.

Таковы рекомендации Национального центра общественного здравоохранения после получения информации о том, что одному работнику театра стало плохо, а семейный врач рекомендовал ему провериться на COVID-19. В изоляции находятся 26 работников театра. Глава театра Антанас Венцкус подтвердил, что проблема ему известна.

"В Варене до 26 октября проходит фестиваль профессиональных театров им. Д.Тамулявичюте. Наш театр 20 октября выступал там, а после гастролей одному из актеров стало плохо. Подозревают коронавирус. Результаты теста будут сегодня после обеда. Изолированы 26 человек", – сказал директор.

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