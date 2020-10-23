Беглеца в Калварийском районе остановили только с помощью "ежа"

ru.DELFI.lt

Департамент полиции Литвы информирует, что полиция Калварийского муниципалитета преследовала водителя, который не подчинился ее законным требованиям и не остановился. По предварительным данным, в автомобиле обнаружили контрабанду.

22 октября в 19.10 ч., на дороге Калвария-Виштитис по требованию полиции не остановился водитель (1978 г.р.) на Škoda Superb. В пределах деревни Юргяжярю его остановили с помощью "ежа". В автомобиле было 49 коробок сигарет на сумму 78 000 евро. Во время преследования нарушителя был поврежден полицейский автомобиль. Подозреваемый и сопровождавшие груз мужчины (1981 и 1978 г.р.) задержаны. Начато расследование. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

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