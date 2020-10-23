Тихановская опубликовала видео в поддержку белорусок с участием Клинтон и Грибаускайте

Gazeta.ru

Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская опубликовала видео в поддержку женщин Беларуси, в котором поучаствовала бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон, экс-президент Литвы Даля Грибаускайте, пишет Gazeta.

Запись опубликована в Telegram-канале Тихановской. "Я поддерживаю белорусских женщин", — заявляет Клинтон. В видео также вошли обращения бывшего президента Литвы Дали Грибаускайте и заместителя председателя Еврокомиссии Веры Юровой. 9 августа в Беларуси прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. По данным ЦИК, победил Александр Лукашенко. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов. 23 сентября прошла инаугурация Лукашенко. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

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