Волонтеры "Продовольственного банка" будут собирать продукты в магазинах

23 октября начинается двухдневная акция "Продовольственного банка" по сбору продуктов для нуждающихся.

Согласно планам, осенняя акция состоится в 69 городах и других населенных пунктах Литвы, в ней примут участие более 300 неправительственных организаций.

"Из-за пандемии мы не смогли провести акцию весной, во время которой всегда собирали около 240 т продуктов питания. Поэтому эта осенняя акция очень важна – благодаря ей организации, опекающие детские дневные центры, благотворительные столовые, инвалидов, пенсионеров, многодетные семьи, получат возможность собрать необходимые продукты, для передачи их малоимущим", – сказал глава "Продовольственного банка" Симонас Гурявичюс.

По словам главы организации, там, где выявлены очаги коронавируса, акция не будет проходить.

По словам Гурявичюса, с Национальным центром общественного здравоохранение согласовали все меры предосторожности, сократили число волонтеров, их обеспечили масками и перчатками.

В прошлом году за время весенней и осенней акций всего было пожертвовано 490 тонн продуктов.

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