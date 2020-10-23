Врач предупреждает об опасных переменах: ждут проблемы со сном и даже с сердцем

В воскресенье в Литве отменяют летнее время. Все, кто будут работать в эту ночь, будут работать на час дольше за те же деньги, кто будет спать - будут спать дольше за их счет, все жители переместятся на месяц назад и вперед одновременно.

"Что еще за путешествие во времени, доктор? Почему на месяц назад и вперед?" Потому что Солнце осенью спит дольше, разбудить его утром тяжело. Каждый месяц на час дольше. И так до самого Рождества, после чего каждый день начинает вставать на 2 минуты раньше. А в эти выходные это произойдет в одночасье.

25 октября утром мы окажемся 24 сентября, а вечером сразу 24 ноября. В 8 ч. утра будет так светло, как было месяц назад, но это не самое страшное – вставать, когда светло легче. А вот вечером у нас украдут месяц, поскольку будет темно уже с 18 ч. – как 24 ноября. Смартфоны переведут часы сами, а наши внутренние "солнечные часы" (когда природа создавала человека смартфонов не было) могут встать.

Статьи по теме: В ближайшее воскресенье в Литве отменяют летнее время

К чему приводит такое путешествие во времени?

Расстройство сна. Я уже рассказывал о серотонине и мелатонине: дневном и ночном гормонах. Днем в светлое время, когда мы активно двигаемся, общаемся, едим выделяется серотонин, он делает нас активными и счастливыми. Вечером, когда темнеет, из него производится мелатонин – от него появляется сонливость, но он гарантирует и качество сна. После того как мы перепрыгнули на месяц вперед мелатонин образуется с опозданием, и вечером, когда надо спать, мы еще ко сну не готовы, а назавтра встаем по новому времени, не высыпаемся.

Что делать: в выходные как можно больше времени проводить на улице. Поскольку в городах много носителей вирусов и избирателей – после голосования всем отправляться в леса и поля, ловить серотонин, подпитывать мелатонин.

Становится больше несчастных случаев. Из-за такого скачка люди растеряны, их реакция замедленная, им сложнее сосредоточиться, выполнять работу. В это время количество ДТП увеличивается на 10%, снижается производительность труда, допускают больше ошибок.

Что делать: не спешить. Время изменилось на час, на то, чтобы войти в ритм потребуется несколько дней. Надо до среды отложить опасное вождение, квартальные отчеты и мытье окон на 7 этаже.

Ухудшается настроение. Перевод часов сказывается даже на контроле серьезных болезней, таких как депрессия и другие расстройства.

Что делать: дать всем в воскресенье отдохнуть. Не заниматься домашними делами, не мучать детей церковью и кружками, больше времени провести на улице, минимально пользоваться гаджетами, не откладывать подготовку к понедельнику на последний момент, раньше ложиться спать. Отдых и сон улучшат настроение.

Постоянно хочется есть. Да. Сон и желание поесть. Когда мы не высыпаемся, чувствуем себя несчастными и вялыми. Подсознательно мы компенсируем недосып едой. Давно известно, если человек не высыпается, ему сложно контролировать вес.

Что делать: поспать. И утром спите дольше, и вечером раньше идете в постель. А что касается еды – жесткий режим.

Ухудшается контроль болезней сердца и сосудов. После перевода часов регистрируют больше инсультов и инфарктов, нарушений ритма сердца. Когда-то мы с молодыми врачами проводили исследование и выяснили, что даже фазы луны на это не влияют, а вот перевод часов сразу приводит к переменам.

Что делать: любить себя, своих близких и беречь себя и их. Не пугайте родителей-пенсионеров, говоря, что привезете им внуков на все каникулы. Не нагружайте их с начала недели, чтобы их сердце не работало в учащенном режиме из-за физической нагрузки и адреналина. Позаботьтесь, чтобы у бабушки были таблетки от гипертонии и сердечные капли.

Все это делаете и все равно чувствуете себя плохо? Остаются два варианта: не переводить часы или отправиться ближе к экватору, где меньше колебаний.

Что касается второго пункта, он сложно осуществим для большинства, а вот первый - полностью поддерживаю. Перевод часов для экономии энергии давно уже не оправдывает себя. Сейчас электричество не экономят ни на производстве, ни дома.

Правда, за электроэнергию дома платим мы сами, а не работодатели. А за короткие вечера мы расплачиваемся иначе: нет общения, прогулок на улице, не получаем солнечного света после работы. Вместо несущего энергию солнца получаем искусственное освещение. Сколько еще это терпеть?

Уважаемые бюрократы, магнаты энергетики и торговцы лампами, прекратите переводить часы для своей выгоды за наш счет. Давайте оставим летнее время, когда светлый вечер можно проводить в кругу друзей и семье, поскольку на работе и утром и вечером все равно сидим под лампами.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!