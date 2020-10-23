Рождество в этом году в Литве будет иным: министр уже готовит новый порядок

Министр здравоохранения Литвы в передаче "День на Delfi" сказал, что в этом году не будет не только рождественской ярмарки, но и праздника зажжения огней на елке. Правда, эти мероприятия можно будет проводить, но будут выдвинуты такие требования, которые муниципалитеты вряд ли захотят осуществлять.

"Если говорить о рождественских ярмарках, то, в соответствии с нынешним регламентом, у нас их не будет, потому что по сути это должна быть закрытая территория, вход по билетам или должна быть регистрация посетителей. Поэтому не знаю, кто возьмется за организацию такого мероприятия, особенно, когда все это проходимо в городе, на открытом пространстве. Может, но я это представляю себе с трудом. А если болезнь будет распространяться, вероятно, откажутся в первую очередь от того, без чего можно обойтись – не от учебы, не от услуг, а от развлечений", – сказал Верига.

На вопрос, точно ли рождественской ярмарки не будет, он ответил, что не думает, что муниципалитет возьмется за организацию таких мероприятий.

"Если ситуация не улучшится, их либо не будет, либо организаторы должны выполнить массу условий, которые сейчас применяются. Это значит, что должен быть контроль за приходящими людьми, их количеством, соблюдение дистанции, регистрация. Если все условия будут выполнены, то тогда ярмарка может проходить, но я себе все это представляю с трудом", – сказал министр.

То же самое он сказал о зажжении огней на елке – все эти мероприятия могут проходить при соблюдении всех мер безопасности и имеющихся требований.

"Если ситуация не улучшится, Рождество совсем не таким, каким было до этого", – заверил Верига.

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