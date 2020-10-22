ДТП в Каунасе: серьезно пострадал водитель

В четверг в Каунасе, в Марвяле, на ул. Ужнямунес перевернулся тягач с полуприцепом, его водитель получил серьезные травмы, пишет Kas vyksta Kaune.

"ДТП в Марвяле, фура перевернулась, жив ли водитель? На видео, которое я видел, от кабины ничего не осталось", – писала читатель.

Дежурный Каунасского комиссариата сказал порталу Kas vyksta Kaune указал, что несчастье произошло в 11.39 ч.

По словам полицейского, причины ДТП пока неясны. Врачи выяснят был ли водитель трезвым.

Дежурный Департамента пожарной безопасности сказал, что водитель из кабины выбрался сам, однако он пострадал очень серьезно.

На месте происшествия пожарные-спасатели локализовали утечку горючего.

Врач каунасской службы скорой помощи сказала, что водитель был доставлен в Каунасскую клинику. Его состояние было стабильным, однако другие подробности она указать не смогла.

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