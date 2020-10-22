Суд вернул Палецкису изъятую карточку удостоверения личности

В четверг Шяуляйский окружной суд (ШОС) смягчил меру пресечения обвиняемому в шпионаже бывшему политику Альгирдасу Палецкису – вместо изъятия документов ему возвращена карточка удостоверения личности.

Как сообщил BNS представитель суда по связям с общественностью Витаутас Йончас, А. Палецкис просил суд вернуть ему один из изъятых документов удостоверения личности, поскольку он постоянно испытывает неудобства в государственных и частных учреждениях, не может голосовать. Прокуроры предлагали не удовлетворять эту просьбу.

Решением суда ему возвращена карточка удостоверения личности, но паспорт остается изъятым.

По мнению суда, изъятие обоих документов является избыточной мерой, особенно с учетом того, что за А. Палецкисом осуществляется интенсивный надзор, у него взят залог в 50 тыс. евро.

В этом деле А. Палецкису и бизнесмену Деймантасу Бертаускасу предъявлены подозрения в шпионаже в пользу другого государства при действии в составе организованной группы. Бывший политик свою вину отрицает и утверждает, что проводил журналистское расследование. Д. Бертаускас свою вину признает.

Как утверждает Генпрокуратура, в период с февраля 2017 года до октября 2018 года, по данным прокуроров, обвиняемые действовали в составе организованной группы с работником российской разведки и другими гражданами РФ, один из которых признан виновным в деле о событиях 13 января 1991 года в Литве. Подозреваемые за денежное вознаграждение собирали информацию, интересовавшую российскую разведку.

В качестве прочего вознаграждения упоминается помощь в установлении контактов с представителями российских политических партий с целью финансирования одной из зарегистрированных в Литве партий, а также помощь в установлении бизнес-контактов.

Обвиняемым, по утверждению прокуратуры, были сформулированы задачи сбора информации о должностных лицах и судьях, рассматривавших дело о событиях 13 января, а также информации о прочих делах, связанных с агрессией Россией против Литвы в 1990-1991 годах.

Кроме того, подозреваемые должны были найти в литовских госведомствах лиц, которые за незаконное денежное вознаграждение предоставили бы литовским правоохранительным органам не соответствующую действительности информацию о состоянии здоровья осужденного в деле о событиях 13 января Юрия Меля – стремились к тому, чтобы это повлияло на замену назначенного ему задержания на более мягкую меру пресечения или иным образом облегчило бы содержание Ю. Меля под стражей.

В начале октября суд продлил для обоих обвиняемых меру пресечения - интенсивный надзор - еще на три месяца.

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