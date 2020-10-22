Министр образования Литвы: ученики начальных классов вернутся в школу после каникул

Распространение COVID-19 в литовских школах вызывает беспокойство, сказал министр науки, образования и спорта Альгирдас Монкявичюс.

Поэтому, по его словам, было решено, что старшеклассники неделю после каникул проучатся удаленно.

"В Литве пандемия быстро распространяется и медики не только предлагают, но и категорически заявляют, что нужна двухнедельная пауза, потому что положение в школах беспокоит", – сказал министр журналистам.

"Цифры небольшие: около 250 учеников из более 300 000 - не очень много, но это все равно больные дети, плюс заболели 150 учителей – это вызывает беспокойство", – прибавил он.

Еще около 4500 учеников и 500 учителей находятся в изоляции из-за контакта с больными. Он выразил надежду на то, что двухнедельной паузы будет достаточно, потом ученики снова вернутся в школу, а удаленка будет только в тех школах, где будут очаги.

Монкявичюс сказал, что с весны много сделали для того, чтобы можно было учиться удаленно: купили компьютеры, подготовлены программы.

После каникул в школы вернутся дошколята, ученики начальной школы, ученики профессиональных школ.

Учеников начальных классов вернут в школы, поскольку с ними сложно работать в удаленном режиме. Кроме того, с ними дома должны оставаться родители, а это дополнительный удар по бизнесу и государству.

Все кружки будут проходить в удаленном режиме или вообще временно будут отменены.

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