Rail Baltica – четыре возможных трассы между Вильнюсом и Каунасом

В рамках проекта прокладки в Литве железнодорожной колеи европейского стандарта Rail Baltica на линии между Вильнюсом и Каунасом рассматриваются четыре альтернативы. Весной следующего года из них будет избран лучший вариант.

Литовские железные дороги Lietuvos gelezinkeliai сообщили, что альтернативы выбирали специалисты компаний Sweco Lietuva и германской DB Engineering & Consulting.

Гендиректор LTG Infra Каролис Санковскис отметил, что сначала рассматривались 17 альтернативных маршрутов. Ожидается, что пассажирские поездка смогут ездить по новой линии значительно быстрее – поездка займет около 35 минут. Сейчас это требует более часа.

Альтернативы учитывали и планирующееся соединение с новым планирующимся аэропортом рядом с Жасляй.

Всю линию Rail Baltica планируется проложить к 2026 году. Стоимость проекта доставляет около 5,8 млрд евро.

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