Лаборатория: в Литве реагентов должно хватить еще на два месяца

В Литве реагентов для проведения анализов на коронавирус хватит еще как минимум на два месяца.

Об этом в среду информировали BNS в Лаборатории Национального центра общественного здравоохранения (ЛНЦОЗ).

"По нынешним подсчетам, реагентов должно хватить как минимум на 2 месяца. Конечно, это будет зависеть и от объемов тестирования", – сказала BNS представитель ЛНЦОЗ по связям с общественностью Симона Кальвелите.

Она отметила, что в данный момент за счет имеющихся реагентов можно провести около 345 тыс. тестов.

На этой неделе Министерство здравоохранения сообщило, что в ближайшее время в Литву поступят еще 15 тыс. реагентов, предназначенных для ПЦР-тестов.

Также закупаются и еще 231 тыс. реагентов для обычных молекулярных тестов.

С. Кальвелите также сказала, что новой партии реагентов может хватить на месяц, и отметила, что закупки этих реагентов происходят постоянно.

В Литве до сих пор проведен анализ 925 тыс. 758 проб на коронавирус, на минувшей неделе ежедневно выполнялось по 7 тыс. тестов. За минувшие сутки их сделано более 10 тысяч.

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