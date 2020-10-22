На оживленной улице столицы посадили 500 сосен

На улице Гележинё Вилко, на участке между ул. Озо и Мокслининку, недавно посадили 500 сосен.

"В Вильнюсе почва бедная, песчаная, поэтому подходит для выращивания сосен. Сосна обыкновенная (Pinus Sylvestris) в природе достигает нескольких десятков метров в высоту. На разделительной полосе эти сосны станут соединительным звеном между двумя природными территориями, которые когда-то разделила ул. Гележинё Вилко", – сказано на странице Вильнюсского муниципалитета в фейсбуке.

Специалисты надеются, что этот участок будет радовать глаз, когда деревья вырастут, а летом деревья будут давать тень. Этот проект по озеленению города обошелся в 32 500 евро.

Foto: Facebook

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!