Премьер Литвы жителям: потерпите хотя бы две недели

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис во втором туре парламентских выборов голосовал досрочно. Он голосовал в здании муниципалитета Вильнюсского района. После голосования он сказал, что выбор сделал быстро и призвал жителей потерпеть и пожить с новыми ограничениями хотя бы две недели.

Премьер голосовал в Неменчинском округе, где во второй тур вышли кандидат Союза отечества-Литовских демократов Литвы Юстас Джюгялис и кандидат Избирательной акции поляков Литвы-Союза христианских семей Рита Тамашунене.

"Меньше минуты ушло на выбор. Я выбирал по тому, как человек четыре года работал в парламенте, как представлял интересы своих избирателей, какие и него установки, ценности. Не было сложно", – сказал Сквернялис.

"Главное, чтобы слышал людей, не был простым чиновником, что, к сожалению, очень распространено", – сказал Сквернялис.

На вопрос, советовался ли он с женой перед голосование премьер ответил отрицательно, но сказал, что она, вероятно, проголосует за того же кандидата.

Он сказал, что в связи с этими выборами у него есть одна надежда – чтобы голосовать пришло как можно больше людей.

Премьер призвал жителей к ответственности. "Потерпите две недели и не ходите туда, где кроется самая большая опасность", – сказал он.

Напомним, что в связи с принятыми ограничениями и регулированием предприниматели намерены обращаться в суд.

Сквернялис оценил это как нормальную "практику в правовом государстве".

Delfi напоминает, что 22 октября - последний день досрочного голосования в Литве.

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