В ближайшее воскресенье в Литве отменяют летнее время

В ближайшее воскресенье в Литве отменяют летнее время – будем переводить стрелки на час назад. В результате по утрам будет светло, зато темные вечера будут приходить быстрее.

В ночь на 25 октября, в 4 ч. все часы в Литве переведут на час назад. Летнее время вернется только в последнее воскресенье марта.

Перевод часов вызывает споры не только в Литве, но и во всем Евросоюзе. Часы переводят с учетом директивы ЕП и Совета ЕС о летнем и зимнем времени. Стрелки часов переводит целый ряд стран ЕС.

В этом году переводить часы все еще обязательно: ЕП будет решать этот вопрос в 2021 году. Есть надежда на то, что в 2021 году этот вопрос решится, и часы больше не придется переводить. В последний раз их предлагают перевести в последнее воскресенье марта 2021 года.

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