Коронавирус диагностирован у вице-мэра литовской столицы

Коронавирус диагностирован у вице-мэра литовской столицы Эдиты Тамошюнайте.

По словам вице-мэра, в мобильном пункте она сдала анализы 20 октября, а положительный ответ получила назавтра.

"Мой тест дал положительный результат, симптомы незначительные. Анализ я сдала, поскольку во вторник почувствовала, что начались проблемы с обонянием, у меня был насморк, вчера все было хорошо. Контактировала с людьми я минимально, поскольку работала удаленно. Все контакты - из близкого окружения (...). Моя семья", – сказала Тамошюнайте.

Она изолировалась дома. С 4 октября вице-мэр работала в основном удаленно, только один раз приходила в муниципалитет на досрочное голосование.

"Сейчас, как и до этого, я организую работу удаленно", – сказала Тамошюнайте.

Это уже 4 случай коронавируса в Вильнюсском муниципалитете. В Вильнюсе в последнее время коронавирус распространяется очень стремительно, но этот муниципалитет не входит в красную зону.

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