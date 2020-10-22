Обращение врачей к жителям Литвы: при таком масштабе эпидемии может произойти то, чего невозможно вообразить

В Литве быстро распространяется коронавирус, поэтому врачи обращаются к обществу. Они просят жителей проявить сознательность при выборе мест собраний, отказаться от необязательных собраний и пользоваться средствами защиты, чтобы помочь медикам в борьбе с Covid-19.

Врачи говорят о том, что темп распространения болезни будет ускорятся, поэтому останется лишь один вариант - карантин, а с им - ограничение предоставления медицинских услуг. Это в свою очередь повлечет за собой печальные последствия, которых сейчас стараются избежать.

Обращение подписали: профсоюз работников НГЦЗ, профсоюз работников Литовского здравоохранения, Ассоциация Союз врачей Литвы, Ассоциация литовских больниц, Ассоциация Литовских районных больниц, ассоциация Литовских частных учреждений системы здравоохранения, Ассоциация Молодых врачей, профессор Медицинского факультета ВУ семейный врач Витаутас Касюлявичюс, Литовский союз врачей-руководителей, Национальная ассоциация медучреждений, Литовская организация специалистов по уходу.

Обращение:

Дорогие жители Литвы,

Мы, литовские врачи, эпидемиологи и все специалисты системы здравоохранения обращаемся к Вам с просьбой о помощи: призываем к сплочению, объединению для достижения общей цели, к ответственности, чтобы остановить распространение COVID-19.

Мы сталкиваемся с этим вирусом каждый день, оказывая помощь, обследуя жителей, проводя тесты. Положение становится все более тяжелым. Уже сейчас мы работаем без выходных, мы устали, но нас беспокоит то, что будет дальше, если положение не изменится.

Вирус распространяется с такой скоростью, какой весной не было. Уже сейчас заполнено больше половины коек для больных COVID-19, а количество больных растет. В скором времени мы будем вынуждены остановить предоставление другой медицинской помощи.

Нас беспокоит, что при таком масштабе распространения болезни, может случиться нечто, что сложно вообразить, и наступит день, когда мы не сможем должным образом позаботиться о тяжелобольных коронавирусом пациентах или о людях с другими опасными заболеваниями. Примеры других стран показали, что в таком случае единственный способ остановить вирус – это жесткий карантин и закрытие границ. Никто из нас этого не хочет, мы понимаем, как это скажется на качестве нашей жизни, на рабочих местах, на экономике, на духовном состоянии и развитии общества, наконец – на финансах каждого из нас.

Мы еще можем остановить пандемию, не закрывая Литву. Но для этого надо жить более размеренной жизнью. Минувшей весной мы все вместе показали, что можем это сделать и знаем как.

Пожалуйста: откажитесь от необязательных встреч, поездок, встреч с друзьями, вечеринок и праздников, не ходите на дополнительные занятия, на спортивные тренировки. Всегда выходите из дома в маске. Регулярно мойте руки, дезинфицируйте поверхности. Соблюдайте дистанцию в публичных местах. Если есть возможность, работайте удаленно. Все свои дела устраивайте по интернету и по телефону.

Особая просьба: берегите людей старшего возраста и тех, кто болен тяжелыми заболеваниями. Больше всего от этого коварного вируса страдают именно эти люди, наши родители, дедушки и бабушки. Если вы любите их и хотите позаботиться о них, больше общайтесь с ними удаленно, воздержитесь от встреч, помогите им купить все необходимое, поддержите их.

Вирус представляет серьезную опасность для всего, что дорого в этой жизни. Особенно - для наших близких. Эта угроза рядом. Она не ушла и меньше не стала, и не важно, что мы устали, хотим вернуться к обычной жизни.

Но есть и светлая сторона: эту угрозу мы можем обуздать своими же усилиями и сознательностью. Научные исследования, мировой опыт, опыт самой Литвы показывают – если беречь друг друга, мы быстро можем остановить распространение вируса. Пожалуйста: давайте жить спокойно, беречь себя, своих близких, нас – врачей, экономику Литвы и свои доходы и благосостояние.

#Gydytojaiprašo

#Ramiau

Delfi напоминает, что в среду правительство Литвы приняло решение и ввело обязательную регистрацию посетителей мест развлечений, досуга, общепита, сократило время работы заведений общепита с 7 до 24 ч., ввело удаленное обучение в школах, а в 13 муниципалитетах - локальный карантин.

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