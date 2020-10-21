Побочный эффект повышения минималки в Литве: вырастут зарплаты у дальнобойщиков

После того как правительство Литвы утвердило планы в связи с повышением минимальной зарплаты, увеличится и часть зарплаты водителей большегрузных машин.

По данным "Содры", в августе в Литве было 74 400 водителей большегрузных машин.

Как известно, минимум в Литве до 642 евро планируют увеличить с 1 января 2021 года.

Если новое правительство ничего не изменит, то изменятся командировочные.

Представитель Государственной налоговой инспекции Раса Вирвилене сказала Delfi, что избежать уплаты подоходного налога можно двумя способами.

"Первый, если зарплата работника равна или больше 1059,30 евро (доз изменений – 1001,55 евро). Второй, если почасовой тариф равен или больше 6,485 евро", - сказала она.

Если же зарплата ниже, то подоходным налогом не облагаются командировочные на сумму равную 50% или меньше половины зарплаты.

"Если сумма превышает 50% зарплаты – то ее облагают налогами как зарплату", – сказала Вирвилене.

Генсек ассоциации перевозчиков Зенонас Буйвидас сказал Delfi, что работодателя, чьи работники большую часть времени проводят за границей, даже невыгодно платить водителям меньше, чем необлагаемая налогами сумма командировочных. 1059,30 евро в 2021 г. он охарактеризовал как своеобразный минимум для водителей большегрузных машин.

"Мы будем вынуждены платить 1059,30 евро, а у остальных минимум будет 642 евро", – сказал он.

И он привел пример. Например, водитель Витаутас получает в этом году "на бумаге" 1001,55 евро (равно необлагаемым налогами командировочным).

"На руки" он получает 671 евро. Но поскольку он работает в Германии, он получает суточные в размере 1200 евро, их налогами не облагают. Его месячные доходы составляют 1871 евро.

Если работодатель Витаутаса не поднимет его зарплату в 2021 году до 1059,30 евро, тогда он сможет не платить налоги только с 501 евро командировочных (50% зарплаты). Месячная зарплата Витаутаса тогда уменьшится до 1572 евро, а расходы работодателя увеличатся до 2931 евро (на 712 евро).

Если зарплата Витаутаса будет увеличена до 1059,30 евро, тогда по-прежнему командировочные налогами не будут облагаться. Тогда доходы Витаутаса составят 1906 евро (на 35 евро больше), а расходы работодателя увеличатся на 59 евро до 2278 евро (подробности в таблице.

Буйвидас сказал, что из-за такой налоговой системы, литовские перевозчики становятся неконкурентоспособными.

"Мы не можем конкурировать ни с Польшей, ни с Латвией, ни с кем-то еще", – сказал он.

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