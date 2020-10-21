Палуцкас сказал, что на выборах голосовал за меньшее из зол

Лидер оппозиционных литовских социал-демократов Гинтаутас Палуцкас после досрочного голосования в Вильнюсской мэрии во втором туре выборов в Сейм заявил, что выбирал наименьшее из зол.

"Я голосовал за Литву благосостояния. Все кандидаты, очевидно, предлагают Литву благосостояния, только по-разному его понимают. К сожалению, выбора в моем понимании сегодня у меня не было, поэтому я выбрал наименьшее из зол", – сказал журналистам Г. Палуцкас.

Он голосовал в столичном Шешкинско-Шнипишском округе, где во второй тур прошли консерватор Миндаугас Линге и кандидат Партии свободы Моргана Даниэле.

"Один из кандидатов мне немного более знаком, и я искреннее верю, что те ценности, которые он излагал во время предвыборной кампании, он и попытается реализовать", – сказал социал-демократ, добавив, что этот кандидат в социально-экономических вопросах более умерен, что важно для социал-демократов.

Г. Палуцкас пришел на голосование с красной защитной маской с символикой утянского баскетбольного клуба Juventus – сам Г. Палуцкас прошел во второй тур в Утянском одномандатном округе. Здесь его соперником является консерватор Эдмундас Пупинис, набравший в первом туре 29,46% голосов, против 19,99%, собранных Г. Палуцкасом.

Во втором туре за мандаты членов Сейма борются 12 социал-демократов.

"12 из 12 было бы самым лучшим результатом", – сказал он, отметив, что социал-демократы не примут участие в формировании право-центристской коалиции, однако он не уверен и в коалиции с правящими сейчас "аграриями".

Он убежден, что преимущество на этих выборах получат консерваторы и другие партии, потенциально присоединяющиеся к право-центристской коалиции.

В первом туре социал-демократы обеспечили себе восемь мест в Сейме по результатам выборов в многомандатном округе.

Второй тур выборов в Сейм состоится 25 октября.

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