МВД: по гуманитарным причинам в Литву разрешено въехать 507 белорусам

По гуманитарным причинам в Литву разрешено прибыть 507 гражданам Беларуси, сообщило в среду Министерство внутренних дел (МВД).

"Число прибывающих постоянно меняется, сегодня мы предоставили разрешения для прибытия в Литву 507 белорусам. Протесты не утихают, люди решают покинуть Беларусь. Однако эти люди могут вернуться в свою страну, если им не грозит опасность", – цитируются в сообщении слова главы МВД Риты Тамашунене.

Из 507 лиц, которым указом министра выданы разрешения на прибытие в Литву по гуманитарным причинам, 139 граждан Беларуси уже в Литве, а 34 попросили убежища.

Статьи по теме: По гуманитарным причинам в Литву разрешено прибыть 377 белорусам

Такие разрешения выдаются министром внутренних дел в связи с особыми гуманитарными причинами, например, по причине сложившихся политических обстоятельств или прочих угроз. Такие разрешения выдаются пострадавшим от режима, репрессий и преследований гражданам Беларуси, активным представителям оппозиции.

Это правило начали применять с 11 августа.

Граждане Беларуси, стремящиеся прибыть в Литву по особым гуманитарным причинам, должны обратиться в посольство Литвы в Беларуси с просьбой выдать шенгенскую визу и предоставить информацию, подтверждающую особые гуманитарные причины. Шенгенская виза позволяет прибывать на территории стран Шенгена в течение указанного в визе времени, но не более 90 дней в любой 180-днейвный период с даты первого прибытия на территорию стран-членов Шенгенской зоны.

Кроме того, граждане Беларуси, в случае, если они подвергаются преследованиями или возникает реальная угроза их безопасности и жизни, могут прибыть в Литву и подать прошение о предоставлении убежища. Иностранцы могут подать прошение об убежище на пограничном контрольном пункте, Службе охраны государственной границе или Департаменту миграции.

После рассмотрения просьбы об убежище одной из форм предоставления убежища – статус беженца или дополнительная охрана, а также выдача разрешения на проживание в Литве.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!