Правительству Литвы предлагают ввести регистрацию всех посетителей мест развлечений, досуга и заведений общепита

21 октября правительству Литвы предлагают ввести обязательную регистрацию всех посетителей разных мест развлечений, досуга и заведений общепита. Также будут приняты правила соблюдения дистанции в букмекерских конторах.

Обязательная регистрация посетителей разных мест развлечений, досуга и заведений общепита, в соответствии с постановлением проекта, поможет отследить возможные контакты.

"Предложенное изменение позволит лучше обеспечить основное средство управления инфекцией – отслеживание контактов и из изоляцию. Практика показывает, что из-за нехватки средств сложно отследить контакты в местах массового скопления людей, особенно в барах, ночных клубах и в других местах развлечений, привлекающих большой поток людей, что затягивает процесс проведения эпидемиологического расследования и увеличивает нагрузку на специалистов.

Это средство позволит идентифицировать цепочку распространения инфекции и организовать процесс эпидемиологических исследований", – пояснено это решение.

Сообщается также, что в букмекерских конторах и тотализаторах важно контролировать действующие требования безопасности и дистанции.

Все эти вопросы в среду будут решать на заседании правительства Литвы.

Также планируется, что все муниципалитеты страны будут распределены по трем зонам - красной, желтой и зеленой, и решат вопрос продления школьных каникул.

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