Прогноз относительно коронавируса в Литве: 2-4 недели могут стать критическими Верига просит без надобности не выходить из дома

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис еще в понедельник заявил, что настало время сделать паузу в общественной жизни, а все муниципалитеты по уровню заболеваемости будут распределены по зонам. Однако полученные Delfi прогнозы, на которые опирается правительство, даже в самом оптимистическом варианте показывают рост числа больных и сокращение количества коек для больных коронавирусом.

По имеющимся у Delfi данным, согласно прогнозам, менее чем в течение двух недель в Литве в день в среднем будут регистрировать больше 300 больных.

Это оптимистический прогноз. В нем сказано, что в скором времени резервные койки для больных коронавирусом будут заполнены.

"Исторически у нас госпитализируют 8% больных ковидом, в среднем они проводят в больнице 10 дней, поэтому резерв коек будет заполнен в течение 2-4 недель", – сказано в прогнозе. Наличие такого прогноза Delfi подтвердил министр здравоохранения Аурелиюс Верига.

В его письменном комментарии сказано, что Минздрав с этими данными ознакомлен. В начале недели Сквернялис сообщал, что заполнены 57% коек для больных Covid-19.

Верига сказал, что к такой ситуации готовятся, в числе возможных вариантов – и сокращение масштаба предоставления плановых услуг и оборудование новых нестационарных больниц.

"Если случится такое, что заполнят 70% (не 100%, а 70%) ковидных коек, сразу же будут оборудовать больше коек в других местах. Мы предусмотрели такой сценарий. Кроме того, как упоминалось, будут сокращены объемы предоставления плановых услуг и оборудуют нестационарные больницы. Мы готовимся ко всем возможным сценариям, реально оцениваем ситуацию и новые данные, как по Литве, так и за ее пределами", – сказал Верига.

В свою очередь глава Центра инфекционных заболеваний и СПИДа Саулюс Чаплинскас убежден, что заполненность резерва коек для больных Covid-19 только покажет, что во время весеннего карантина была не выполнена домашняя работа.

"Рост числа больных, к сожалению, никого не удивляет. Это логичное и закономерное распространение болезни. Второй момент, если будут заполнены резервные койки, значит не усвоен урок Covid-19 во время карантина. Карантин для того и был нужен, чтобы подготовиться к разным сценариям. Во-первых, к самому худшему, поскольку сразу было ясно, что вирус закрепится в популяции и он будет распространятся", – сказал Чаплинскас.

По его словам, если это не сделали, то надо делать сейчас, как можно скорее, чтобы обеспечить необходимое количество коек.

"Поскольку уж чего чего, а коек в литовских больницах больше, чем в вольницах других стран ЕС. Если видим, что ковидных коек не хватит, надо увеличить их количество. (...) Можно же перепрофилировать отделения", – сказал он.

Чаплинскас критиковал и разговоры об остановке предоставления плановых услуг. По его словам, уже сейчас проведенные в некоторых странах анализы показывают, что во время первой волны увеличилась смертность от других болезней. Такие признаки есть и в Литве.

"Какая разница человеку, от чего он умрет – от Covid или от инфаркта, ведь он не получит помощи, потому что боялись коронавируса. В этом вся суть, к этому надо было готовиться", – сказал эпидемиолог.

В том, что в Литве вскоре в среднем будут фиксировать по 300 больных в сутки, уверена и глава Вильнюсского департамента Национального центра общественного здравоохранения Роланда Лингене.

"До 300 в среднем осталось немного. Трудно прогнозировать, когда именно это будет, но мы не видим причин для стабилизации", – заметила она.

По словам эпидемиолога, фиксируют много бессимптомных случаев, а ведь эти люди заражают других.

"Еще один момент - до сих пор мы старались, насколько это возможно, сохранять свободу в жизни людей, пока ограничений введено немного. Третий момент, общество очень расслаблено и не соблюдает дисциплину, не солидарно с работниками системы здравоохранения, врачами", – сказала Лингене.

Чаплинскас подтвердил, что никакие ограничения не будут работать, пока их не будет поддерживать общество.

По его словам, нынешняя ситуация, при которой часть людей не хочет называть свои контакты, а сдавать тесты отказываются даже некоторые медики, показывает, что во время первой волны "перегнули палку".

"Ошибочное мнение, что запретами и штрафами или насильственной слежкой мы можем что-то сделать. Если люди не примут новые правила поведения, то желаемого эффекта и не будет. (...) Уже давно было ясно, что предпринятых у нас мер недостаточно для обуздания ситуации. (...) Сейчас главное, чтобы не перегорела система здравоохранения", – сказал Чаплинскас.

Он убежден, что надо думать о человеческих ресурсах и ресурсах больниц. Собеседник был удивлен тому, что в Литве до сих пор изолируют всех врачей, которые контактировали с больным или болеют бессимптомным вирусом.

"Целый ряд стран разрешает работать врачам с бессимптомной формой, если они чувствуют себя хорошо. Только принимают меры для защиты пациентов и членов семей", – сказал Чаплинскас.

По словам Лингене, сейчас фиксируют рост числа пациентов с Covid-19, которых приходится госпитализировать. По данным на вторник, в больницах находились 232 человека. Она считает, что это связано с общим ростом числа заболевших.

Однако, по словам Вериги, эти прогнозы не обязательно сбудутся. н заметил, что решения принимают, исходя из нынешней ситуации.

"Эти прогнозы - теоретические, но они есть. Все может быть, а может и не быть. Поэтому мы прилагаем максимум усилий для того, чтобы остановить распространение COVID-19 в стране", – сказал он.

Один из примеров - распределение самоуправлений по трем зонам - красной, желтой и зеленой.

"Кроме того, были прогнозы, что в Литве умрут 10 000 человек, были прогнозы математиков, что больных будет еще больше и т.д. Ученые опираются на математические модели, а Минздрав опирается на реальную ситуацию и старается сохранить мощности системы здравоохранения", – заметил министр.

Он успокаивал, что даже если сбудутся самые мрачные прогнозы, такого карантина, как весной, уже не будет.

"Вирус уже лучше знаком, мы знаем, как контролировать его распространение. Кроме того, Люди эмоционально еще не отошли от весеннего карантина, поэтому важно все делать внимательно с оценкой реальности", – сказал министр.

По словам Чаплинскаса, уже сами разговоры о карантине показывают, что к ситуации не подготовились и весной. Правда, он согласился, что локальные ограничения неизбежны, но эффективны они будут только если люди будут их соблюдать.

"Если мы опять начинаем говорить о карантине, то, как я понимаю, то это конкретный показатель - мы не подговорились", – сказал профессор.

Верига же призвал вспомнить, что помогло остановить распространение болезни весной и призвал жителей без надобности не выходить на улицу.

"Если нет необходимости выходить из дома – не выходите. Если это нужно, только тогда безопасно покидайте дом, соблюдайте меры предосторожности, надевайте маски, соблюдайте дистанцию, дезинфицируйте руки, мойте их мылом, избегайте собрания людей. Помните, что было важно весной и оставайтесь дома, если нет нужды его покидать. Я знаю, что все устали от вируса, от напряжения, от количества больных. Но важно одно - только мы можем его остановить", – сказал министр.

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