Минздрав Литвы рассказал, по каким признакам муниципалитеты разобьют на три группы

Выясняется, по каким признакам муниципалитеты разобьют на три группы по уровню заболеваемости коронавирусом. Минздрав указал, что будут учитывать конкретные показатели уровня заболеваемости.

В муниципалитетах из зеленой зоны нет требования вводить какие-то ограничения.

"Зеленая зона означает, что там уровень коронавируса низкий, значит, в муниципалитете не надо придерживаться дополнительных ограничений. В эту зону войдут муниципалитеты с уровнем заболеваемости до 25 случаев на 100 000 жителей, а процент положительных результатов – меньше 4%", – сказано в ответе Минздрава Delfi.

Желтая зона означает введение дополнительных рекомендаций.

"Желтая зона означает, что в этих муниципалитетах уже надо соблюдать рекомендации экспертов, чтобы обуздать распространение вируса. В эту зону войдут муниципалитеты с показателем до 50 случаев на 100 000 жителей, а количество положительных тестов – больше 4% или уровень заболеваемости 25–150 случаев на 100 жителей, а количество положительных тестов – меньше 4%. Сейчас в эту зону входят Вильнюс, Каунас, Клайпеда, Шяуляй и Паневежис", – отмечает Минздрав.

В красных муниципалитетах будет вводиться локальный карантин.

"Красная зона – самая опасная, муниципалитеты из этой зоны не только должны соблюдать требования специалистов. Там уже появляется необходимость объявления карантина. Будут ограничения в сфере общественной жизни, мероприятий, работы дошкольных и школьных учреждений, в общественных местах надо носить маски, соблюдать дистанцию, избегать массовых мероприятий. В красную зону входят муниципалитеты с уровнем заболевания выше 50, при более чем 4% положительных тестов или – больше 150 случаев на 100 000 жителей", – сообщает Минздрав.

Delfi напоминает, что вопрос введения новой оценки муниципалитетов правительство рассмотрит 21 октября на заседании.

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