Актуально для путешественников: изменение правил изоляции в Дании, Нидерландах и Эстонии

В Эстонии жителям Литвы можно не изолироваться, если на въезде они предоставят отрицательный результат теста на коронавирус. Кроме того, изолироваться не надо тем, кто ездит туда по работе, учебе или в других подобных случаях. Дания впускает жителей Литвы только если они приезжают по учебе, работе или по бизнесу. А Нидерланды включили Шяуляй в список территорий, приезжим из которых требуется изоляция. Поэтому министерство призывает жителей, планирующих поездки, интересоваться правилами, которые действуют в других странах.

Минздрав информирует, что с 19 октября, гражданам Литвы не надо изолироваться в Эстонии, если они за 48 часов до поездки получат отрицательный результат теста на COVID-19.

Кроме того, изолироваться не надо тем, кто ездит туда по работе, учебе или в других подобных случаях. В этих случаях не нужен и результат теста.

С 17 октября Дания включила Литву в список пораженных стран. Граждан Литвы в Данию пускают только по серьезным причинам (по учебе, работе или по бизнесу).

Приезжим из Шяуляй в Нидерландах придется провести 10 дней в изоляции.

Подробную информацию о правилах, действующих в других странах можно получить на сайте МИД Литвы https://keliauk.urm.lt/.

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