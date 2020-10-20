Минздрав информирует, что с 19 октября, гражданам Литвы не надо изолироваться в Эстонии, если они за 48 часов до поездки получат отрицательный результат теста на COVID-19.

Кроме того, изолироваться не надо тем, кто ездит туда по работе, учебе или в других подобных случаях. В этих случаях не нужен и результат теста.

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С 17 октября Дания включила Литву в список пораженных стран. Граждан Литвы в Данию пускают только по серьезным причинам (по учебе, работе или по бизнесу).

Приезжим из Шяуляй в Нидерландах придется провести 10 дней в изоляции.

Подробную информацию о правилах, действующих в других странах можно получить на сайте МИД Литвы https://keliauk.urm.lt/.

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