Премьер Литвы дал рекомендации относительно выходных на День поминовения усопших

Премьер Литвы Саулюс Сквернялис упомянул о том, какие рекомендации могут появится к Дню повиновения усопших.

Во вторник в эфире телепередачи на ТВ3 премьер сказал, что очень жесткие меры для управления пандемией не потребуются, если мы будем соблюдать несколько правил.

"Например, ждут выходные, во время которых мы поедем на кладбища. Хорошо, что все это проходит на улице. Но после посещения могил не надо заезжать к родственникам, близким, родителям. Давайте встречаться на кладбище – на улице, в масках, соблюдать социальную дистанцию", – сказал Сквернялис.

Delfi напоминает, что в среду правительство займется вопросом изменения чрезвычайного положения, все муниципалитеты планируют в зависимости от уровня заболевания распределить по трем цветам: красный, желтый и зеленый.

Премьер и глава Минздрава Аурелиюс Верига настраивают общество на то, что на две недели необходимо сделать паузу в общении и социальной жизни. В среду правительство будет решать вопрос продления каникулы до двух недель (обычно каникулы длятся неделю), также планируют дополнительно ограничить проведение некоторых мероприятий (мало, чтобы дети не ходили в школу, надо, чтобы они нигде не собирались вместе).

Министр здравоохранения пока не мог сказать, будут ли родителям оплачивать больничные по присмотру за детьми на вторую неделю.

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