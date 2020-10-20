Сквернялис - полякам: слова Валинскаса не отражают отношения правительства и общества

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис сказал, что направляет сообщение полякам Литвы и Польши о том, что слова бывшего председателя Сейма Арунаса Валинскаса о лидере Избирательной акции поляков Литвы - Союза Христианских семей Валдемаре Томашевском не отражают подход ни правительства, ни общества.

"Я лично, моя семья, правительство, и надеюсь, каждый из нас, четко и строго отграничиваются от высказанных слов", – написал во вторник на своей странице в "Фейсбуке" глава правительства.

"Мы выступали и выступаем против любого подстрекательства к ненависти на любых основаниях. Не важно, кто бы не был автором этих слов", – сказал он.

"Нашим друзьям и согражданам-полякам, нашему стратегическому партнеру - Польше, я хочу еще раз четко повторить: это заявление совершенно не отражает подхода ни правительства Литвы, ни нашей общественности",– написал премьер.

Он отметил, что лучшим образом это доказывают конкретные дела – укрепление партнерства с Польшей было нашей приоритетной сферой.

"Мы вышли из зоны холодной войны, наши отношения, пожалуй, еще никогда не были такими хорошими, как сегодня. Мы живем и будем жить вместе, укрепляем и будем укреплять отношения везде, где только можно. Для того, чтобы следующий День конституции 3 мая 1791 года были еще более сильными, как внутри, так и снаружи", – сказал премьер.

По словам главы правительства, заявление А. Валинскаса потрясло и шокировало, а в международном пространстве сопровождается удивлением и вопросами.

"Почему это было сказано, как точно это было сказано, что это означает? Что это говорит, прежде всего, не столько об авторе заявления, сколько о современной Литве, которую мы хотим видеть западной, открытой для всех и толерантной. Что в итоге это говорит о каждом из нас?", – написал С. Сквернялис.

"Сегодня я хочу еще раз строго высказаться против любого подстрекания к розни. К любой нетерпимости на основании расовой, религиозной, национальной или другой принадлежности. Мы не можем прикрывать интеллектом, иронией, сарказмом или другими способами озлобленность и ненависть", – отметил он.

С. Сквернялист также подчеркнул, что не нужна "селективная" толерантность или ситуативная терпимость.

"Такая (толерантность), когда в один день мы вспоминаем десятки тысяч невинных жертв, когда своим детям, сотням и тысячам зрителям и подписчикам рассказываем о тоталитарных режимах, ненависти, ужасных преступлениях сталинистов, которые нельзя забыть, а уже на следующий день выпускаем в эфир фразу о том, что кого-то следует расстреливать", – подчеркнул премьер.

"Как мы можем смотреть в глаза людям другой национальности, инакомыслящим или даже своему соседу после каждого такого высказывания, искать оправдания тому, чему нет оправдания? А кому-то кажется еще и смешным?", – добавил он.

Литовская прокуратура в понедельник сообщила о начале досудебного расследования о разжигании розни в связи с заявлением А. Валинскаса в интервью порталу delfi.lt о том, что таких, как В. Томашевский, надо расстреливать.

"В. Томашевский - абсолютный колорадский жук, который, получая финансирование для своей партии из госбюджета Литвы, является антигосударственником. Таких, вообще-то, нужно расстреливать. По одному в год. Начать с него", – заявил А. Валинскас.

Этого отрывка в публикации интервью не осталось, однако его можно найти переснятым с интернет-интервью.

В свою очередь, А. Валинскас говорит, что его слова были вырваны из контекста и рознь не разжигали. Он утверждает, что его слова следует понимать как образное выражение.

Эти слова А. Валинскаса осудило и посольство Польши в Литве.

Подобного рода преступления наказуемы лишением свободы на срок до трех лет.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!