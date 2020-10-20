Науседа: обуздав первую волну COVID-19, мы слишком расслабились

Обуздав первую волну COVID-19, Литва слишком расслабилась, говорит президент Гитанас Науседа. По его словам, пока с пандемией еще можно справиться, не останавливая экономику, однако если суточный прирост заболеваемости не будет спадать, то иного выбора может не остаться.

"Я не считаю, что время было использовано должным образом. Мне кажется, что возобладало настроение самоуспокоения, когда мы вполне обоснованно утверждали, что справились с первой волной коронавируса очень хорошо, и Литва была в числе тех государств, которые приводили в пример другим государствам", - сказал Г. Науседа журналистам во вторник.

По словам Г. Науседы, сейчас Литва находится в такой точке, где еще можно обуздать распространение вируса, не прибегая к жестким мерам ограничения экономики.

"Сейчас мы находимся в такой точке, в которой, скорее всего, у нас еще есть выбор: проблему можно решить, не закрывая всю экономику и не тормозя всю общественную жизнь, локализуя очаги, идентифицируя их, отслеживая причину и изолируя людей", - сказал президент.

"Как только мы упускаем нынешнюю статистику из рук и еще, скажем, число случаев возрастает до четырехсот, пятисот в день или, не дай бог, тысячи - есть и такие прогнозы, тогда у нас практически не будет никакого иного выбора, придется останавливать все, возвращаться в состояние временной заморозки", - сказал он.

В Литве с середины прошлой недели ежедневно регистрируется прирост более 200 случаев COVID-19 за сутки.

Сейчас заболеваемость COVID-19 в Литве достигает 91,7 случая на 100 тыс. жителей.

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