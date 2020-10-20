Драма в Каунасе: экскаватор против исторической виллы

В престижном каунасском районе Жалякальнис, рядом с парком Ажуолинас, на аллее Перкунаса стояла вилла в стиле Арт-Деко, которую в течение нескольких дней превратили в груду строительного мусора. Решение предпринимателя, который купил этот дом, без разрешения снести виллу, возмутило и горожан, и госведомства. В понедельник было собрано около 200 подписей под требованием восстановить это здание.

Снос этого здания вызвал настоящую бурю протестов.

Здание проектировал в 1928 году архитектор Александрас Гордявичюс. В нем жил книгоноша, участник борьбы за независимость Литвы, член учредительного Сейма Пятрас Русяцкас.

Действия предпринимателя, купившего историческое здание, возмутили общество. Хозяин нанял рабочих для сноса постройки, несмотря на то, что у не было разрешения на снос здания. Он сказал СМИ, что никакие разрешения ему не требуются, поскольку здание находится в аварийном состоянии и жить в нем нельзя. Свою позицию он намерен отстаивать в суде.

Несмотря на то, что усилиями общества и ведомств ненадолго удалось приостановить работы, большая часть здания была уничтожена.

"Да, варваров остановили, но уничтожена часть аутентичного здания. Но я убежден, что мы победим, правда на нашей стороне. Это преступление - плевок одного бандита в лицо государству и всем нам. Уже не те времена, уважаемый, те времена прошли.

Ты дорого за это заплатишь. И пусть забудут о спокойном сне те, кто этому способствовал - история снимет маски и с них", – писал в Facebook заведующий отдела культурного наследия Каунасского муниципалитета Саулюс Римас.

В понедельник у наполовину снесенного здания снова собрались люди, они ставили свои подписи под обращением в Генпрокуратуру. Акцию организовал архитектор Аудрюс Каралюс.

"Это уникальное здание, с помощью местных материалов пытались повторить мировую культуру. Такие здания уникальны не только в Литве, но и в мировом контексте", – сказал об этой вилле архитектор Линас Тулейкис.

Проблема в том, что здание не было включено в список культурных ценностей. Однако оно стоит на территории, входящей в охраняемую зону, без разрешения на ней ничего делать нельзя.

Тулейкис сказал: "Скрипка Страдивари также не защищена ни одним законом, но ни один дурак ее не разбил в щепки".

В понедельник к вилле приехала и вице-министр охраны окружающей среды Лигита Валалите, которая сказала, что хочет своей подписью выразить свое возмущение в связи с происходящим и помочь сохранить историческую ценность.

"Вся эта территория в специальном плане муниципалитета числится как охраняемая зона. Здесь все работы должны быть санкционированы и согласованы. Если владелец утверждает, что он что-то может или не может делать, видимо - это пример циничного отношения к тому, что у нас есть", – сказала представитель министерства, заметив, что сейчас выясняют, какой ущерб был нанесен.

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